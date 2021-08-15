UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грузовикам сегодня запретят въезжать в Киев: когда ограничение начнет действовать

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вводят ограничения на въезд грузовиков в город. На такой шаг пошли из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Когда запретят въезд

Грузовики не смогут попасть в столицу уже начиная с 13:00. Под запрет попадают грузовики весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Въезд ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - пояснили в полиции.

Когда снимут ограничение

Запрет на въезд грузовиков в Киев отменят ориентировочно в 20:00. Полиция сообщит об отмене ограничения отдельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОграничение движения