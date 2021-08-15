Грузовикам сегодня запретят въезжать в Киев: когда ограничение начнет действовать

В Киеве вводят ограничения на въезд грузовиков в город. На такой шаг пошли из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

Когда запретят въезд

Грузовики не смогут попасть в столицу уже начиная с 13:00. Под запрет попадают грузовики весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Въезд ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - пояснили в полиции.

Когда снимут ограничение

Запрет на въезд грузовиков в Киев отменят ориентировочно в 20:00. Полиция сообщит об отмене ограничения отдельно.