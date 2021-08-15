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Вантажівкам сьогодні заборонять в'їжджати в Київ: коли обмеження почне діяти

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні вводять обмеження на в'їзд вантажівок у місто. На такий крок пішли через спекотну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Коли заборонять в'їзд

Вантажівки не зможуть потрапити у столицю вже починаючи з 13:00. Під заборону потрапляють вантажівки вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"В’їзд обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - пояснили в поліції.

Коли знімуть обмеження

Заборону на в'їзд вантажівок у Київ скасують орієнтовно о 20:00. Поліція повідомить про скасування обмеження окремо.

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КиївОбмеження руху