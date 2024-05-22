ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЄС пропонують скасувати безвіз для Грузії, якщо там ухвалять закон про іноагентів, - FT

Брюссель, Середа 22 травня 2024 13:00
UA EN RU
В ЄС пропонують скасувати безвіз для Грузії, якщо там ухвалять закон про іноагентів, - FT Фото: безвіз ЄС для Грузії можуть скасувати через закон про іноагентів (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Чотири країни Європейського союзу пропонують ввести санкції проти Грузії, якщо там ухвалять скандальний закон про іноагентів. Зокрема, пропонують скасувати безвізовий режим для Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Як зазначає видання, Естонія, Чехія, Нідерланди та Швеція пропонують ухвалити обмеження проти Грузії, серед яких, зокрема, скасування безвізу. Також країни наполягають заморозити виділення коштів з європейських фондів та точкові санкції.

Вказані держави хочуть обговорити ініціативу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Для ухвалення відповідного рішення потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу.

Як пише The Financial Times, як мінімум одна країна підтримує грузинський уряд і навіть пропонує всім країнам ЄС прийняти аналогічний. Йдеться про Угорщину.

Скандальний закон про іноагентів

Нагадаємо, у Грузії вже вдруге спробували ухвалити закон про іноагентів. Схожий документ є в Росії, він обмежує роботу ЗМІ, блогерів та інших платформ для поширення інформації.

Парламент Грузії прийняв законопроєкт, попри те, що у Тбілісі та інших містах проходили масштабні акції протесту проти закону.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон про іноагентів. Грузинський парламент може подолати рішення президента та остаточно схвалити документ.

Детальніше про ситуацію в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Грузія Безвізовий режим
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією