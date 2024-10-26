У Грузії закрили виборчу дільницю та скасували там результати: що сталося

У мережі опублікували відео, на якому помітно, як чоловік на дільниці №69 вкидає до урни для голосування пачку бюлетенів.

ЗМІ припускали, що це міг бути заступник голови Марнеулі. При цьому на кадрах помітно, що у чоловіка був бейдж, який користуються спостерігачі.

На дільниці також сталася сутичка, а людина, яка знімала на камеру порушення, отримала травми.

Речниця Центральної виборчої комісії Грузії Натія Іоселіані заявила, що інцидент буде розслідувати Міністерство внутрішніх справ.

Через масову фальсифікацію виборчу дільницю закрили. Виборча комісія провела засідання. Результати голосування на вказаній дільниці анулювали. Процес голосування було зупинено після вкиду. Наразі дільниця закрита.