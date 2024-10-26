В Грузии закрыли избирательный участок и отменили результаты: что произошло

В грузинском Марнеуле зафиксировали массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на участке были отменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн".
В сети опубликовали видео, на котором заметно, как мужчина на участке №69 вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней.
СМИ предполагали, что это мог быть заместитель главы Марнеули. При этом на кадрах заметно, что у мужчины был бейдж, которым пользуются наблюдатели.
На участке также произошла стычка, а человек, снимавший на камеру нарушения, получил травмы.
Спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани заявила, что инцидент будет расследовать Министерство внутренних дел.
Из-за массового вброса избирательный участок закрыли. Избирательная комиссия провела заседание. Результаты голосования на указанном участке аннулировались. Процесс голосования был остановлен после вброса. В настоящее время участок закрыт.
В субботу, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, которые могут стать самыми напряженными за последние годы. Грузины изберут 150 депутатов, а победившая партия сформирует правительство и определит внутреннюю и внешнюю политику на четыре года.
За голоса избирателей борются правящая пророссийская "Грузинская мечта" и оппозиционные проевропейские партии.
При этом в Грузии уже зафиксировали потасовки, фальсификации и случаи выдачи нескольких бюллетеней на одного избирателя.
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