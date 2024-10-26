В Грузии закрыли избирательный участок и отменили результаты: что произошло

В сети опубликовали видео, на котором заметно, как мужчина на участке №69 вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней.

СМИ предполагали, что это мог быть заместитель главы Марнеули. При этом на кадрах заметно, что у мужчины был бейдж, которым пользуются наблюдатели.

На участке также произошла стычка, а человек, снимавший на камеру нарушения, получил травмы.

Спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани заявила, что инцидент будет расследовать Министерство внутренних дел.

Из-за массового вброса избирательный участок закрыли. Избирательная комиссия провела заседание. Результаты голосования на указанном участке аннулировались. Процесс голосования был остановлен после вброса. В настоящее время участок закрыт.