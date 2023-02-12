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У Грузії зафіксували чотири землетруси за добу

Фото: у Грузії зафіксували чотири землетруси за добу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грузинські сейсмологи зафіксували чотири землетруси в країні за останні 24 години. Більшість з них сталася на заході Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.

За інформацією фахівців, сьогодні, 12 лютого, о 17:55 (15:55 за київським часом) землетрус магнітудою 3,1 стався на півдні країни. Епіцентр розташовувався поблизу міста Ахалкалакі.

При цьому раніше землетруси магнітудами 4,4 та 3,3 були зафіксовані на заході Грузії. В обох випадках епіцентр розташовувався неподалік курорту Бахмаро (селище міського типу в Чохатаурському муніципалітеті краю Гурія).

Сейсмологи додають, що в районі цього ж курорту стався землетрус магнітудою 4,3 і вчора, 11 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Туреччині внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, загинули понад 29 тисяч людей.

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Грузія