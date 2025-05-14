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У Грузії заарештували ексміністра оборони, який воював на боці України

Грузія, Середа 14 травня 2025 23:10
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У Грузії заарештували ексміністра оборони, який воював на боці України Фото: колишній міністр оборони Грузії Іраклі Окруашвілі (twitter.com 1TV)
Автор: Тетяна Степанова

Тбіліський міський суд відправив під варту колишнього міністра оборони Грузії Іраклі Окруашвілі. Йому замінили запобіжний захід із застави у розмірі 20 тисяч ларі (понад 280 тисяч гривень) на арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську службу Радіо Свобода.

Окруашвілі звинувачують у невиконанні вимог тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії, створеної для вивчення правління уряду Національного руху (2004 - 2012 роки).

Як повідомляє видання, 26 березня його викликали до комісії у зв'язку з подіями російсько-грузинської війни 2008 року, але Окруашвілі відмовився від пояснень.

За невиконання вимог комісії йому було висунуто звинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

Тбіліський міський суд обрав Окруашвілі запобіжний захід під заставу у розмірі 20 тисяч ларі та заборонив перетинати кордон Грузії до завершення справи. Однак колишній міністр оборони Грузії відмовився сплачувати заставу, тому після закінчення терміну сплати його було заарештовано.

На початку повномасштабного вторгнення Іраклій Окруашвілі приїхав до України разом з іншими грузинськими добровольцями та брав участь у боях за Ірпінь та Гостомель.

Що відомо про Окруашвілі

Іраклій Окруашвілі протягом 2004 - 2006 років обіймав посаду міністра оборони Грузії. До цього він був міністром внутрішніх справ та генеральним прокурором, а після 2006-го очолив Міністерство економічного розвитку.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Окруашвілі визнали винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі в червні 2019 року.

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