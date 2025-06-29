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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою воїна, який воював за Україну

Фото: Вано Надірадзе (facebook.com/vano.nadiradze)
Автор: Наталія Юрченко

У Грузії почесна варта не зустріла в аеропорту труну з тілом воїна Вано Надірадзе, який воював на боці України. Це вперше почесну варту не відрядили для зустрічі добровольця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

В аеропорту Тбілісі зібралися колишні побратими Вано Надірадзе, його родичі та друзі, а також інші грузини. Вони скандували "Слава героям!".

Як відзначило "Ехо Кавказу", під час повернення загиблих в Україні грузинів їхні тіла в аеропорту також має зустрічати почесна варта. Однак на відміну від інших випадків в аеропорту Надірадзе не зустріла почесна варта.

Міністерство оборони Грузії поки що не прокоментувало цю ситуацію.
 

 

Смерть Вано Надірадзе

Вано Надірадзе воював на боці України з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Він очолював грузинську групу у складі Сил спеціальних операцій України.

Воїн регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував грузинські ЗМІ і користувачів соцмереж про перебіг війни.

Надірадзе помер 22 червня у Києві. Причиною смерті називали серцевий напад.

У Росії Вано Надірадзе заочно засудили до 14 років позбавлення волі за "участь найманця у збройному конфлікті".

За даними "Ехо Кавказу", від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на передовій загинуло понад 80 грузинських бійців.

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