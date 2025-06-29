У Грузії вперше не зустріли з почесною вартою воїна, який воював за Україну

В аеропорту Тбілісі зібралися колишні побратими Вано Надірадзе, його родичі та друзі, а також інші грузини. Вони скандували "Слава героям!".

Як відзначило "Ехо Кавказу", під час повернення загиблих в Україні грузинів їхні тіла в аеропорту також має зустрічати почесна варта. Однак на відміну від інших випадків в аеропорту Надірадзе не зустріла почесна варта.

Міністерство оборони Грузії поки що не прокоментувало цю ситуацію.

