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В Грузии впервые не встретили с почетным караулом воина, воевавшего за Украину

Фото: Вано Надирадзе (facebook.com/vano.nadiradze)
Автор: Наталья Юрченко

В Грузии почетный караул не встретил в аэропорту гроб с телом воина Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины. Это впервые почетный караул не отправили для встречи добровольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В аэропорту Тбилиси собрались бывшие побратымы Вано Надирадзе, его родственники и друзья, а также другие грузины. Они скандировали "Слава героям!".

Как отметило "Эхо Кавказа", во время возвращения погибших в Украине грузин их тела в аэропорту также должен встречать почетный караул. Однако в отличие от других случаев в аэропорту Надирадзе не встретил почетный караул.

Министерство обороны Грузии пока не прокомментировало эту ситуацию.

 

Смерть Вано Надирадзе

Вано Надирадзе воевал на стороне Украины с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он возглавлял грузинскую группу в составе Сил специальных операций Украины.

Воин регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе войны.

Надирадзе умер 22 июня в Киеве. Причиной смерти называли сердечный приступ.

В России Вано Надирадзе заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за "участие наемника в вооруженном конфликте".

По данным "Эхо Кавказа", с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на передовой погибло более 80 грузинских бойцов.

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