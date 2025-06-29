В Грузии впервые не встретили с почетным караулом воина, воевавшего за Украину

В аэропорту Тбилиси собрались бывшие побратымы Вано Надирадзе, его родственники и друзья, а также другие грузины. Они скандировали "Слава героям!".

Как отметило "Эхо Кавказа", во время возвращения погибших в Украине грузин их тела в аэропорту также должен встречать почетный караул. Однако в отличие от других случаев в аэропорту Надирадзе не встретил почетный караул.

Министерство обороны Грузии пока не прокомментировало эту ситуацию.