У Грузії влада готує нові обмеження для ЗМІ

Представники правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" ініціювали новий законопроект щодо посилення обмежень для засобів масової інформації. Можуть бути внесені зміни в закон про телерадіомовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" та SOVA.
Згідно із запропонованими грузинськими законодавцями нововведеннями, Комісія з питань зв'язку зможе штрафувати теле- та радіостанції. Раніше права на розгляд відповідних питань не входили до сфери саморегулювання цього органу.
Грузинській Комісії зі зв'язку хочуть дати право попереджати та штрафувати мовники, якщо вони, зокрема:
Зазначається, що досі грузинські телерадіостанції були зобов'язані реагувати на усі такі порушення в рамках механізму саморегулювання, але не мали сплачувати штрафи.
Наразі у закон "Про мовлення" запроваджуються заборони, згідно з якими в інформаційній програмі, а також при висвітленні інших питань державної політики, провідним та журналістам заборонять висловлювати свою позицію.
Крім того, будуть переглянуті та визначені законом стандарти авторських передач.
"Грузинська мрія" та її партія-сателіт "Сила народу" вже ініціювали поправки до закону "Про мовлення"
Перед тим провладна "Грузинська мрія" зібралася ухвалити також медіа-закон (Закон про ЗМІ). За словами парламентського лідера партії Мамуки Мдинарадзе, таке нове регулювання є британською моделлю.
Закон має встановити "стандарти об'єктивності" ЗМІ та журналістської етики, та визначати механізм моніторингу та дотримання стандартів роботи медіа.
Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося, що у Грузії опозиційним каналам погрожували штрафами за відмову розміщувати рекламу партії влади.
Також повідомлялося, що у лютому у Грузії відбувся судовий процес щодо співачки Ніно Катамадзе, яку звинуватили в порушенні норм організації протестних акцій. Відома артистка отримала вирок.
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