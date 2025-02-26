У Грузії влада готує нові обмеження для ЗМІ

Згідно із запропонованими грузинськими законодавцями нововведеннями, Комісія з питань зв'язку зможе штрафувати теле- та радіостанції. Раніше права на розгляд відповідних питань не входили до сфери саморегулювання цього органу.

Через що можуть вводити штрафи для ЗМІ

Грузинській Комісії зі зв'язку хочуть дати право попереджати та штрафувати мовники, якщо вони, зокрема:

не дотримуватимуться принципів "справедливості" та "неупередженості" при повідомленні новин (у законопроекті не роз'яснюється, що саме мається на увазі під такими термінами),

не зберігатимуть баланс при висвітленні проблеми в новинах,

за використання інтерв’ю чи телефонної розмови для трансляції без попереднього попередження (за винятком випадків, коли існує припущення, що відкритий запис буде неможливим),

якщо у програму на актуальну тему буде запрошений лише один гість, і це буде використано для нападу на людину, яка не бере участі в програмі,

мовник має вказувати джерело інформації, й у разі анонімного джерела - має чітко вказати на це.

Зазначається, що досі грузинські телерадіостанції були зобов'язані реагувати на усі такі порушення в рамках механізму саморегулювання, але не мали сплачувати штрафи.

Наразі у закон "Про мовлення" запроваджуються заборони, згідно з якими в інформаційній програмі, а також при висвітленні інших питань державної політики, провідним та журналістам заборонять висловлювати свою позицію.

Крім того, будуть переглянуті та визначені законом стандарти авторських передач.

"Грузинська мрія" та її партія-сателіт "Сила народу" вже ініціювали поправки до закону "Про мовлення"

Перед тим провладна "Грузинська мрія" зібралася ухвалити також медіа-закон (Закон про ЗМІ). За словами парламентського лідера партії Мамуки Мдинарадзе, таке нове регулювання є британською моделлю.

Закон має встановити "стандарти об'єктивності" ЗМІ та журналістської етики, та визначати механізм моніторингу та дотримання стандартів роботи медіа.