У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну

У Грузії викликали на допит щонайменше трьох добровольців, які брали участь у боях за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинського доброволця Надіма Хмаладзе у Facebook.

"Мене, Надіма Хмаладзе, звинувачують у тероризмі та державному перевороті. Наскільки це круто?" - написав чоловік.

У коментарі виданню Batumelebi він повідомив, що на допит викликали ще двох бійців - Важу Цецадзе та Лашу Чигладзе. Їм інкримінують ті самі статті.

"Мені подзвонив незнайомий номер, привітався і повідомив, що викликають на допит. Я йому сказав, що прийду на допит у присутності судді. "Тоді підпишіть, що ви відмовляєтесь від допиту, ми подамо клопотання до судді, і вас так допитають"", - розповів Хмаладзе.

У березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Хмаладзе затримували під час протестів у Тбілісі. Його адвокат заявляв, що у той момент чоловік давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.

На думку Хмаладзе, добровольців намагаються залякати.

Іншого добровольця, Лашу Чигладзе, вже допитали. Його адвокати зазначають, що на допиті у нього питали про перебування в Україні.