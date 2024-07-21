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У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну

Тбілісі, Неділя 21 липня 2024 13:01
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У Грузії викликали на допит добровольців, які воювали за Україну Фото: грузинський доброволець Надім Хмаладзе (Facebook)
Автор: Наталія Юрченко

У Грузії викликали на допит щонайменше трьох добровольців, які брали участь у боях за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинського доброволця Надіма Хмаладзе у Facebook.

"Мене, Надіма Хмаладзе, звинувачують у тероризмі та державному перевороті. Наскільки це круто?" - написав чоловік.

У коментарі виданню Batumelebi він повідомив, що на допит викликали ще двох бійців - Важу Цецадзе та Лашу Чигладзе. Їм інкримінують ті самі статті.

"Мені подзвонив незнайомий номер, привітався і повідомив, що викликають на допит. Я йому сказав, що прийду на допит у присутності судді. "Тоді підпишіть, що ви відмовляєтесь від допиту, ми подамо клопотання до судді, і вас так допитають"", - розповів Хмаладзе.

У березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Хмаладзе затримували під час протестів у Тбілісі. Його адвокат заявляв, що у той момент чоловік давав інтерв'ю і не міг скоїти правопорушення.

На думку Хмаладзе, добровольців намагаються залякати.

Іншого добровольця, Лашу Чигладзе, вже допитали. Його адвокати зазначають, що на допиті у нього питали про перебування в Україні.

Нагадаємо, на захист України проти російської агресії стало немало громадян Грузії. В Україні також був створений "Грузинський Легіон", який бере участь у бойових діях проти російських окупаційних військ.

Нещодавно стало відомо, що у боях, захищаючи Україну, загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Він був поранений та помер у госпіталі у Львівській області.

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