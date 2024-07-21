В Грузии вызвали на допрос добровольцев, воевавших за Украину

В Грузии вызвали на допрос по меньшей мере троих добровольцев, участвовавших в боях за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинского добровольца Надима Хмаладзе в Facebook.

"Меня, Надима Хмаладзе, обвиняют в терроризме и государственном перевороте. Насколько это круто?" - написал мужчина.

В комментарии изданию Batumelebi он сообщил, что на допрос вызвали еще двух бойцов - Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе. Им инкриминируют те же статьи.

"Мне позвонил незнакомый номер, поздоровался и сообщил, что вызывают на допрос. Я ему сказал, что приду на допрос в присутствии судьи. "Тогда подпишите, что вы отказываетесь от допроса, мы ходатайствуем судью, и вас так допросят"", - рассказал Хмаладзе.

В марте 2023 года СМИ сообщали, что Хмаладзе задерживали во время протестов в Тбилиси. Его адвокат заявлял, что в тот момент мужчина давал интервью и не мог совершить правонарушения.

По мнению Хмаладзе, добровольцев пытаются запугать.

Другого добровольца Лашу Чигладзе уже допросили. Его адвокаты отмечают, что на допросе его спрашивали о пребывании в Украине.