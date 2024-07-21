В Грузии вызвали на допрос добровольцев, воевавших за Украину
В Грузии вызвали на допрос по меньшей мере троих добровольцев, участвовавших в боях за Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинского добровольца Надима Хмаладзе в Facebook.
"Меня, Надима Хмаладзе, обвиняют в терроризме и государственном перевороте. Насколько это круто?" - написал мужчина.
В комментарии изданию Batumelebi он сообщил, что на допрос вызвали еще двух бойцов - Важу Цецадзе и Лашу Чигладзе. Им инкриминируют те же статьи.
"Мне позвонил незнакомый номер, поздоровался и сообщил, что вызывают на допрос. Я ему сказал, что приду на допрос в присутствии судьи. "Тогда подпишите, что вы отказываетесь от допроса, мы ходатайствуем судью, и вас так допросят"", - рассказал Хмаладзе.
В марте 2023 года СМИ сообщали, что Хмаладзе задерживали во время протестов в Тбилиси. Его адвокат заявлял, что в тот момент мужчина давал интервью и не мог совершить правонарушения.
По мнению Хмаладзе, добровольцев пытаются запугать.
Другого добровольца Лашу Чигладзе уже допросили. Его адвокаты отмечают, что на допросе его спрашивали о пребывании в Украине.
Напомним, на защиту Украины против российской агрессии стали немало граждан Грузии. В Украине также был создан "Грузинский Легион", участвующий в боевых действиях против российских оккупационных войск.
Недавно стало известно, что в боях, защищая Украину, погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Он был ранен и скончался в госпитале во Львовской области.
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