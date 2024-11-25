В Грузии продолжаются протесты, в центре Тбилиси снова установили палатки
Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Тбилиси оппозиция возобновила акцию протеста из-за непризнания парламентских выборов в стране. Правоохранители окружили здание парламента и пытаются препятствовать установке палаток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа и Newsgeorgia.
В 21:00 на площади Республики началось собрание оппозиции. В нем приняли участие профессора и преподаватели Тбилисского государственного университета, а также представители сферы культуры.
Около 22:00 полиция оцепила здание грузинского парламента. В МВД организаторов и участников акции протеста предупредили, что "примут меры" в случае попыток заблокировать здание.
Позже группа протестующих остановилась в начале проспекта Руставели, правоохранители не позволили автоколонне проехать за шествием. Автомобили стали просачиваться через толпу протестующих по одному.
Протестующие вернулись от парламента на площадь Республики и требовали открыть дорогу для автоколонны.
Полицейские стояли сплошной стеной, не подпуская к боковым входам в парламент.
После часа ночи по местному времени (23:00 по Киеву), в районе парламента стало значительно меньше и митингующих, и полицейских. Однако много эвакуаторов на площади Свободы.
Правоохранители могут в какой-то момент заявить, что участников акции недостаточно для блокирования проспекта и тогда полиция двинется разбирать палатки. Лидеры оппозиции на митинге заявляли, что ждут основные силы на акцию до 9:00.
Температура в Тбилиси упала до +6 по Цельсию. Митингующие разводят костры и согреваются горячими напитками.
В 2:25 по местному времени на проспекте Руставели опытные студенты пришли со своими маленькими палатками, лежаками и пуфиками и обустроились по периметру акции. Старшее поколение стоит в центре.
У здания парламента протестующие разгружают автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами.
Организаторы акции планируют остаться у парламента на ночь. Также для участия в митинге прибывают оппозиционеры из регионов.
Заседание парламента незаконно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в соцсети Х, что запланированное на понедельник, 25 ноября, заседание парламента Грузии является неконституционным.
"Во-первых, массовые фальсификации выборов подорвали их легитимность. Во-вторых, я отказалась созвать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто может сделать это вместо меня. В-третьих, мой иск находится на рассмотрении в Конституционном суде", - отметила Зурабишвили.
Tomorrow’s meeting of the Parliament is unconstitutional: 1/massive electoral fraud has undermined its legitimacy.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 24, 2024
2/ I refused to called the 1st session and the Constitution does not recognize anyone to act as substitute.
3/my appeal to the Constitutional court is pending.
Парламентские выборы в Грузии и протесты
26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. Во время голосования наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения волеизъявления, в частности незаконные вбросы пачек бюллетеней.
По подсчетам ЦИК голосов, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта".
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и объявила бойкот новому парламенту.
В начале ноября в Тбилиси оппозиция начала акции протеста против результатов парламентских выборов. Митинги пообещали проводить ежедневно.
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