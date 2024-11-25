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В Грузии продолжаются протесты, в центре Тбилиси снова установили палатки

Понедельник 25 ноября 2024 01:05
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В Грузии продолжаются протесты, в центре Тбилиси снова установили палатки Фото: в центре Тбилиси снова протестует грузинская оппозиция (ekhokavkaza.com)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Тбилиси оппозиция возобновила акцию протеста из-за непризнания парламентских выборов в стране. Правоохранители окружили здание парламента и пытаются препятствовать установке палаток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа и Newsgeorgia.

В 21:00 на площади Республики началось собрание оппозиции. В нем приняли участие профессора и преподаватели Тбилисского государственного университета, а также представители сферы культуры.

Около 22:00 полиция оцепила здание грузинского парламента. В МВД организаторов и участников акции протеста предупредили, что "примут меры" в случае попыток заблокировать здание.

Позже группа протестующих остановилась в начале проспекта Руставели, правоохранители не позволили автоколонне проехать за шествием. Автомобили стали просачиваться через толпу протестующих по одному.

Протестующие вернулись от парламента на площадь Республики и требовали открыть дорогу для автоколонны.

Полицейские стояли сплошной стеной, не подпуская к боковым входам в парламент.

После часа ночи по местному времени (23:00 по Киеву), в районе парламента стало значительно меньше и митингующих, и полицейских. Однако много эвакуаторов на площади Свободы.

Правоохранители могут в какой-то момент заявить, что участников акции недостаточно для блокирования проспекта и тогда полиция двинется разбирать палатки. Лидеры оппозиции на митинге заявляли, что ждут основные силы на акцию до 9:00.

Температура в Тбилиси упала до +6 по Цельсию. Митингующие разводят костры и согреваются горячими напитками.

В 2:25 по местному времени на проспекте Руставели опытные студенты пришли со своими маленькими палатками, лежаками и пуфиками и обустроились по периметру акции. Старшее поколение стоит в центре.

У здания парламента протестующие разгружают автомобили с палатками, генераторами, ковриками и продуктами.

Организаторы акции планируют остаться у парламента на ночь. Также для участия в митинге прибывают оппозиционеры из регионов.

Заседание парламента незаконно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в соцсети Х, что запланированное на понедельник, 25 ноября, заседание парламента Грузии является неконституционным.

"Во-первых, массовые фальсификации выборов подорвали их легитимность. Во-вторых, я отказалась созвать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто может сделать это вместо меня. В-третьих, мой иск находится на рассмотрении в Конституционном суде", - отметила Зурабишвили.

Парламентские выборы в Грузии и протесты

26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. Во время голосования наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения волеизъявления, в частности незаконные вбросы пачек бюллетеней.

По подсчетам ЦИК голосов, победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта".

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и объявила бойкот новому парламенту.

В начале ноября в Тбилиси оппозиция начала акции протеста против результатов парламентских выборов. Митинги пообещали проводить ежедневно.

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