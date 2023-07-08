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У Грузії скандал через напад на ЛГБТ-фестиваль, поліція бездіяла

Фото: радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі (twitter.com/TbilisiPride)
Автор: Каріна Левицька

У Тбілісі проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride. Правоохоронці Грузії тим часом не вжили належних заходів і дозволили радикалам діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

Сьогоднішній фестиваль мав завершити "Тиждень гордості", який через погрози супротивників ЛГБТ проходив за зачиненими дверима. Фестиваль був запланований на приватній закритій території, у комплексі Lisi Wonderland.

Міністерство внутрішніх справ Грузії обіцяло забезпечити безпеку Tbilisi Pride та мобілізувало спецзагони.

Кількох людей на підході до місця фестивалю затримали, та зрештою ситуація вийшла з під контролю: кількасот радикалів Alt-Info зайняли територію, почали ламати сцену, палити веселкові прапори та ЛГБТ-символіку.

Після цього організатори фестивалю повідомили про скасування заходу й евакуацію його учасників. Вони стверджують, що правоохоронці Грузії не вжили належних заходів і в деяких випадках дозволили радикалам пройти через кордон.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі сказав, що правоохоронці впоралися зі своїм завданням, забезпечивши евакуацію учасників фестивалю Tbilisi Pride, і "ніхто не постраждав".

Водночас за повідомленням опозиційного телеканалу Mtavari Arkhi, протестувальники напали зокрема й на журналістів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вже засудила дії поліції, підкресливши, що "захист права на зібрання означає проведення заходу, а не евакуацію його учасників", й заявивши про порушення двох статей конституції - права на висловлення думки та право свободи зібрань.

Реакція Європейського Союзу

Представництво Європейського Союзу розчароване з приводу скасування "Фестивалю Прайду" в Тбілісі

Представництво Євросоюзу висловило стурбованість у зв'язку зі скасуванням сьогодні "Прайд-фестивалю".

"Розчаровує той факт, що безпека і свобода зібрань не були забезпечені. Ті, хто закликає до насильства і чинять насильство, мають бути притягнуті до відповідальності", - вважають у представництві ЄС.

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Грузія