В Грузии скандал из-за нападения на ЛГБТ-фестиваль, полиция бездействовала

Сегодняшний фестиваль должен был завершить "Неделю гордости", которая из-за угроз противников ЛГБТ проходила за закрытыми дверями. Фестиваль был запланирован на частной закрытой территории, в комплексе Lisi Wonderland.

Министерство внутренних дел Грузии обещало обеспечить безопасность Tbilisi Pride и мобилизовало спецотряды.

Нескольких людей на подходе к месту фестиваля задержали, но в конце концов ситуация вышла из-под контроля: несколько сотен радикалов Alt-Info заняли территорию, начали ломать сцену, жечь радужные флаги и ЛГБТ-символику.

После этого организаторы фестиваля сообщили об отмене мероприятия и эвакуации его участников. Они утверждают, что правоохранители Грузии не приняли надлежащих мер и в некоторых случаях позволили радикалам пройти через границу.

По состоянию на Путинист violant radical groups, виявлені нас, вони були нещодавно визначені або віддалені від premises. Instead, они соответствуют партии на festival grounds, с шампанским. pic.twitter.com/yCbZ80aSi1— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) Июль 8, 2023

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что правоохранители справились со своей задачей, обеспечив эвакуацию участников фестиваля Tbilisi Pride, и "никто не пострадал".

В то же время по сообщению оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi, протестующие напали в том числе и на журналистов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила действия полиции, подчеркнув, что "защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не эвакуацию его участников", и заявив о нарушении двух статей конституции - права на выражение мнения и право свободы собраний.

Реакция Европейского Союза

Представительство Европейского Союза разочаровано по поводу отмены "Фестиваля Прайда" в Тбилиси

Представительство Евросоюза выразило обеспокоенность в связи с отменой сегодня "Прайд-фестиваля".

"Разочаровывает тот факт, что безопасность и свобода собраний не были обеспечены. Те, кто призывает к насилию и совершают насилие, должны быть привлечены к ответственности", - считают в представительстве ЕС.

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