У Грузії силовики знову розганяють протести: застосовують гумові кулі (фото та відео)

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, грузинський парламент у другому читанні ухвалив скандальний "законопроект про іноземних агентів". За допомогою такої ініціативи влада може контролювати компанії, які фінансують з-за кордону. Аналогічний закон вже ухвалено в Росії.

Примітно, що торік проросійські політики з партії "Грузинська мрія" намагалися протягнути цей закон через парламент, але у них не вийшло. Грузинські громадяни розпочали масові протести і під таким тиском депутатам довелося відкликати ініціативу з парламенту.

Цього року "Грузинська мрія" поновила розгляд законопроекту. У країні знову розпочалися протести.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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