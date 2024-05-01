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У Грузії силовики знову розганяють протести: застосовують гумові кулі (фото та відео)

Ілюстративне фото: у Грузії масові протести (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Грузії правоохоронці вкотре почали розганяти протести проти "російського закону". Для цього вони використовують гумові кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia в Telegram і "Луна Кавказу" в Telegram .

Як пишуть у мережі, поліція розганяє учасників протесту, які зібралися біля парламенту. Поліцейські застосовують перцевий спрей, сльозогінний газ і не тільки.

Найактивніші дії відбуваються біля бічного входу до парламенту через ворота.

Також у Telegram-каналах публікують фото потерпілого від гумової кулі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, грузинський парламент у другому читанні ухвалив скандальний "законопроект про іноземних агентів". За допомогою такої ініціативи влада може контролювати компанії, які фінансують з-за кордону. Аналогічний закон вже ухвалено в Росії.

Примітно, що торік проросійські політики з партії "Грузинська мрія" намагалися протягнути цей закон через парламент, але у них не вийшло. Грузинські громадяни розпочали масові протести і під таким тиском депутатам довелося відкликати ініціативу з парламенту.

Цього року "Грузинська мрія" поновила розгляд законопроекту. У країні знову розпочалися протести.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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Грузія