В Грузии силовики снова разгоняют протесты: применяют резиновые пули (фото и видео)

Как пишут в сети, полиция разгоняет участников протеста, которые собрались возле парламента. Полицейские применяют перцовый спрей, слезоточивый газ и не только.

Наиболее активные действия происходят возле бокового входа в парламент через ворота.

Также в Telegram-каналах публикуют фото пострадавшего от резиновой пули.