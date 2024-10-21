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РФ хакнула держустанови в Грузії для стеження за ними, - Bloomberg

Понеділок 21 жовтня 2024 21:05
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РФ хакнула держустанови в Грузії для стеження за ними, - Bloomberg Ілюстративне фото: у Грузії РФ хакнула держустанови для стеження за ними (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські розвідувальні структури декілька років збирали внутрішню інформацію про грузинський уряд і великі компанії країни. Це було можливими завдяки масштабній кампанії кібершпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, російське ГРУ та Федеральна служба безпеки РФ у 2017-2020 роках отримали доступ до внутрішніх систем низки державних установ і великих компаній.

Зокрема, напередодні парламентських виборів у 2020 році ГРУ зламало Центральну виборчу комісію Грузії, кілька великих грузинських ЗМІ, зокрема найпопулярніші телеканали країни Imedi та Maestro, а також кілька ІТ-систем грузинської національної залізничної компанії.

Також відомо, що пов'язані з ФСБ хакери проводили таємну операцію в Міністерстві закордонних справ Грузії для того, щоб отримати доступ до електронної пошти грузинських високопосадовців і збирати дані, які зберігаються в посольствах Грузії по всьому світу.

Ймовірно, хакери належать до російського угруповання, відомого як Turla. Також вони намагались отримати доступ до даних семи грузинських посадовців. Мова про нинішнього заступника глави МЗС Грузії та грузинських послів Грузії в США та ЄС.

Вплив РФ на Грузію

У червні парламент Грузії схвалив закон про прозорість іноземного впливу, схожий на російський, який зобов'язує організації з іноземним фінансуванням реєструватися як "іноземні агенти".

Це рішення погіршило відносини з Заходом, призупинило процес вступу до ЄС, а США запровадили санкції проти грузинських посадовців. Також правляча партія представила законопроєкт, що обмежує права ЛГБТК+, аналогічний до російського.

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