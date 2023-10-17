У Грузії правляча партія хоче заборонити президентові зустрічатися з іноземними лідерами

Про це заявив лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Грузія ".

За його словами, Зурабішвілі хочуть заборонити контактувати з іноземними політиками навіть у разі їхнього приїзду до Грузії.

Кобахідзе додав, що це питання "має бути негайно врегульовано на рівні закону". І необхідно визначити, якого типу зустрічі президент зможе проводити самостійно, а для яких - вимагати в уряду дозвіл, зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, у вересні члени "Грузинської мрії" звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

Учора, 16 жовтня, КС дозволив розпочати процес імпічменту президента. Але для того, щоб затвердити відсторонення Зурабішвілі, у парламенті необхідно щонайменше 100 голосів депутатів. Їх, ймовірно, не наберуть, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.