UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Грузії почали затримувати учасників акції проти прибуття лайнера з росіянами

Фото: грузинська поліція перешкоджає проведенню акції у порту Батумі (facebook.com/batumelebi)
Автор: Володимир Костирін

У грузинському порту Батумі поліція затримала декількох учасників акції протесту проти прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande, на борту якого перебувають росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання "Батумелебі".

Так, затримання 31 липня учасників демонстрації потрапило в прямий ефір.

За інформацією журналістів, на мітингу правоохоронцями було затримано двох активістів.

Демонстрація розпочалася опівночі у Батумській гавані, при цьому поліція не допускала на місце учасників протесту, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Пояснювали це "міркуваннями безпеки".

Учасники протесту намагалися прорвати поліцейські загородження та проникнути на територію порту.

Спроби лайнера Astoria Grande зайти до грузинського порту

Російському круїзному лайнеру грузини влаштували першу "теплу зустріч" 27 липня. Тоді акцію протесту підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що на борту лайнера Astoria Grande, який для обходу санкцій зареєстрували на Сейшелах, перебувають шанувальники Кремля. Зокрема, екс-соліст музичного гурту Hi-Fi Мітя Фомін, який відкрито підтримав вторгнення в Україну, а також білоруський співак Дмитро Колдун, який виступав на окупованій частині Донецької області у 2018 році.

Зазначимо, що ще одну спробу зайти до грузинського міста Батумі круїзний лайнер здійснює 31 липня. Як і минулого разу, грузини запланували акцію протесту на причалі, щоб перешкодити судну пришвартуватися, а росіянам зійти на берег.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія