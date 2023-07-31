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В Грузии стали задерживать участников акции против прибытия лайнера с россиянами

Фото: грузинская полиция препятствует проведению акции в порту Батуми (facebook.com/batumelebi)
Автор: Владимир Костырин

В грузинском порту Батуми полиция задержала нескольких участников акции протеста против прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание "Батумелеби".

Так, задержание 31 июля участников демонстрации попало в прямой эфир.

По информации журналистов, на митинге правоохранителями были задержаны двое активистов. 

Демонстрация началась в полночь в Батумской гавани, при этом полиция не допускала на место участников протеста, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Объясняли это "соображениями безопасности". 

Участники протеста пытались прорвать полицейские заграждения и проникнуть на территорию порта.

Попытки лайнера Astoria Grande зайти в грузинский порт

Российскому круизному лайнеру грузины устроили первую "теплую встречу" 27 июля. Тогда акцию протеста поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что на борту лайнера Astoria Grande, который для обхода санкций зарегистрировали на Сейшелах, находятся поклонники Кремля. В частнсти, экс-солист музыкальной группы Hi-Fi Митя Фомин, открыто поддержавший вторжение в Украину, а также белорусский певец Дмитрий Колдун, выступавший на оккупированной части Донецкой области в 2018 году.

Отметим, что еще одну попытку зайти в грузинский город Батуми круизный лайнер осуществляет 31 июля. Как и в прошлый раз, грузины запланировали акцию протеста на причале, чтобы помешать судну пришвартоваться, а россиянам сойти на берег. 

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Грузия