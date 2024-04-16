У Грузії почали розганяти протестувальників проти "російського закону" (відео)

За інформацією ЗМІ, акцію протесту почали розганяти із заднього боку грузинського парламенту. При цьому офіційної інформації щодо кількості затриманих учасників наразі немає.

Для того, щоб розганяти протестувальників, силовики використовують спецзасоби. Зокрема, кільком учасникам знадобилася медична допомога після того, як проти них імовірно застосували перцевий спрей.

Звернення Зурабішвілі

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона та голови Євроради Шарля Мішеля через спроби ухвалити в країні законопроект "про іноагентів".

Зурабішвілі хоче, щоб це питання розглянули на спеціальному засіданні Євроради у Брюсселі 17-18 квітня.