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У Грузії почали розганяти протестувальників проти "російського закону" (відео)

Фото: у Грузії протестують проти "російського закону" (twitter.com/Helenkhosh)
Автор: Іван Носальський

У Тбілісі, столиці Грузії, силовики біля парламенту почали розганяти протестувальників проти законопроекту "про іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia у Telegram і NetGazeti у Telegram.

За інформацією ЗМІ, акцію протесту почали розганяти із заднього боку грузинського парламенту. При цьому офіційної інформації щодо кількості затриманих учасників наразі немає.

Для того, щоб розганяти протестувальників, силовики використовують спецзасоби. Зокрема, кільком учасникам знадобилася медична допомога після того, як проти них імовірно застосували перцевий спрей.

Звернення Зурабішвілі

Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона та голови Євроради Шарля Мішеля через спроби ухвалити в країні законопроект "про іноагентів".

Зурабішвілі хоче, щоб це питання розглянули на спеціальному засіданні Євроради у Брюсселі 17-18 квітня.

Протести у Грузії

Нагадаємо, у Грузії почалися протести після того, як правляча партія "Грузинська мрія" повторно внесла на розгляд парламенту законопроект "про іноагентів". Він може стати важелем впливу на організації, які фінансують із-за кордону. Аналогічний закон вже ухвалено в Росії.

Минулого року така спроба партії вже спричинила масові протести. Вони призвели до того, що влада погодилася відкликати ініціативу з парламенту.

Проти законопроекту активно виступають мирні жителі країни та опозиція. Зокрема, 9 квітня вони провели "Марш свободи", де критикували "російський закон".

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