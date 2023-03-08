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У Грузії опозиція анонсувала нові мітинги через закон про "іноагентів"

Фото: у Грузії анонсували нові мітинги (oc.media.org)
Автор: Наталія Юрченко

Грузинська опозиція анонсувала нові мітинги через скандальний закон про "іноагентів". Акції протесту знову пройдуть біля будівлі парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиційний телеканал Mtavari.

Відповідну заяву зробив колишній лідер Єдиного національного руху Ніка Меліа.

"О третій годині дня (за місцевим часом) ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (де знаходиться парламент Грузії) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", - сказав опозиціонер.

Нагадаємо, вчора парламент Грузії у першому читанні схвалив скандальний законопроект про так званих "іноагентів", який фактично копією російський. Документ передбачає створення реєстру "агентів іноземного впливу", якими стануть некомерційні організації та ЗМІ, понад 20% річного доходу яких становить фінансування з-за кордону.

Після рішення парламенту у Тбілісі почалися масові протести. Учасники акції підійшли до будівлі парламенту. Проте силовики вночі розігнали мітингувальників. Поліція застосувала міномети та сльозогінний газ.

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