У Грузії оголосили президентом екс-футболіста

У Грузії вперше обирали президента не традиційним способом під час голосування громадян. Президента обрали члени виборчої колегії, де більшість має проросійська партія "Грузинська мрія".

Михаїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост президента, якого висунула "Грузинська мрія". Він отримав 224 голоси, один бюлетень був зіпсований.

Кавелашвілі є одним з лідерів формально відокремленої групи "Сила народу". Він був членом парламенту Грузії IX та X скликань. Під час останніх виборів, які відбулися 26 жовтня, Кавелашвілі пройшов у парламент під номером 18 у списку "Грузинської мрії".

Кавелашвілі є ветераном футболу, грав за тбіліський "Локомотив", російський "Спартак-Аланія", "Манчестер Сіті" та швейцарські клуби, був гравцем національної збірної Грузії.

Інавгурація Кавелашвілі запланована на 29 грудня.