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У Грузії сьогодні вибори президента: люди виходять на протест до парламенту

Субота 14 грудня 2024 07:34
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У Грузії сьогодні вибори президента: люди виходять на протест до парламенту Фото: у Грузії вперше президента обере не народ, а колегія виборників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в Грузії, 14 грудня, колегія виборників обере президента країни. Протестувальники, які не визнають легітимність цих виборів, вже збираються біля будівлі парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova.

Як пише видання, цього року президента вперше обере не населення, а колегія виборників. Передбачається, що в їхньому складі 300 осіб. Для обрання глави держави достатньо 2/3 голосів повного складу колегії - не менше ніж 200 членів.

До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.

Як повідомляється, на посаду президента буде висунуто лише одного кандидата - Михайла Кавелашвілі. Голосування розпочнеться о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.

Sova пише, що протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Водночас у парламенті Грузії задіяно жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".

"По периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети", - додало видання Sova.

Нагадаємо, вчора президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати сьогоднішніх виборів. Вона додала, що залишиться в президентському палаці.

Передувала цьому всьому ситуація з парламентськими виборами, які відбулися наприкінці жовтня 2024 року. На них перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча соцопитування прогнозували успішні результати для опозиційних партій. У зв'язку з цим у країні почалися протести й учасники акції, своєю чергою, вимагають провести нові вибори.

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