У Грузії сьогодні вибори президента: люди виходять на протест до парламенту

Сьогодні в Грузії, 14 грудня, колегія виборників обере президента країни. Протестувальники, які не визнають легітимність цих виборів, вже збираються біля будівлі парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova .

Як пише видання, цього року президента вперше обере не населення, а колегія виборників. Передбачається, що в їхньому складі 300 осіб. Для обрання глави держави достатньо 2/3 голосів повного складу колегії - не менше ніж 200 членів.

До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.

Як повідомляється, на посаду президента буде висунуто лише одного кандидата - Михайла Кавелашвілі. Голосування розпочнеться о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.

Sova пише, що протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Водночас у парламенті Грузії задіяно жовтий рівень безпеки. Вхід у будівлю дозволено лише членам колегії виборщиків та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".

"По периметру мобілізовано силовиків, на площу вивезено водомети", - додало видання Sova.