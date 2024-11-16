У Грузії офіційно затвердили результати виборів. Голову ЦВК облили фарбою

На засіданні Центральної виборчої комісії Грузії секретар Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК дані протоколу:

"Грузинська мрія" - 53,93% (89 мандатів);

Коаліція "За зміни" - 11,03% (19 мандатів);

"Єдність - Національний рух" - 10,17% (16 мандатів);

Коаліція "Сильна Грузія" - 8,81% (14 мандатів);

"За Грузію" Гіоргі Гахарія - 7,78% (12 мандатів).

Парламент нового скликання має зібратися не пізніше ніж 10 днів після опублікування офіційних результатів. Після чого депутати повинні будуть затвердити новий уряд.

Опозиція не погоджується з результатами виборів. Вони заявляють про фальсифікацію.

Під час оголошення результатів виборів сталася словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність - Національний рух" Давидом Кіртадзе.

Після цього опозиціонер облив чорною фарбою голову ЦВК. Опозиціонер звинуватив його у фальсифікації виборів та проросійських поглядах.

"Ти - ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", - заявив Кіртадзе.

Грузинська поліція відкрила справу на підставі звернення ЦВК. Її кваліфікують за статтею 118 КК Грузії - умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.

Також біля будівлі ЦВК Грузії зібрали кілька десятків людей, які не згодні з затвердженими результатами.Туди також направили співробітників поліції.