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У Грузії офіційно затвердили результати виборів. Голову ЦВК облили фарбою

Фото: голову ЦВК Грузії облили фарбою (ekhokavkaza.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Грузії офіційно затвердили результати парламентських виборів. Голову ЦВК Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

На засіданні Центральної виборчої комісії Грузії секретар Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК дані протоколу:

  • "Грузинська мрія" - 53,93% (89 мандатів);
  • Коаліція "За зміни" - 11,03% (19 мандатів);
  • "Єдність - Національний рух" - 10,17% (16 мандатів);
  • Коаліція "Сильна Грузія" - 8,81% (14 мандатів);
  • "За Грузію" Гіоргі Гахарія - 7,78% (12 мандатів).

Парламент нового скликання має зібратися не пізніше ніж 10 днів після опублікування офіційних результатів. Після чого депутати повинні будуть затвердити новий уряд.

Опозиція не погоджується з результатами виборів. Вони заявляють про фальсифікацію.

Під час оголошення результатів виборів сталася словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність - Національний рух" Давидом Кіртадзе.

Після цього опозиціонер облив чорною фарбою голову ЦВК. Опозиціонер звинуватив його у фальсифікації виборів та проросійських поглядах.

"Ти - ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", - заявив Кіртадзе.

 

Грузинська поліція відкрила справу на підставі звернення ЦВК. Її кваліфікують за статтею 118 КК Грузії - умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.

Також біля будівлі ЦВК Грузії зібрали кілька десятків людей, які не згодні з затвердженими результатами.Туди також направили співробітників поліції.

 

Вибори у Грузії

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори, на яких, а даними ЦВК, більшість отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років.

Спостерігачі фіксували численні порушення під час голосування. Опозиція відмовилася визначати результати виборів, а також оголосила бойкот новому парламенту.

На тлі цього у Грузії розпочалися протести під гаслом "Ні - російським виборам".

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