В Грузии официально утвердили результаты выборов. Главу ЦИК облили краской

Выборы в Грузии

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК, большинство получила пророссийская партия "Грузинская мечта", правящая страной более 10 лет.

Наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения во время голосования. Оппозиция отказалась определять результаты выборов, а также объявила бойкот новому парламенту.

На фоне этого в Грузии начались протесты под лозунгом "Нет - российским выборам".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.