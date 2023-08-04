У Грузії на курорті стався зсув ґрунту: семеро людей загинули, десятки зникли безвісти

Трагедія сталася у районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача у четвер, 3 серпня. Внаслідок зсуву пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прибув у зону стихійного лиха, де другу добу триває рятувальна операція. Там працюють близько 400 рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС Грузії. Також залучили вертольоти прикордонної служби.

За даними Міністерства внутрішніх справ, загинули щонайменше семеро людей. Ще понад 30 осіб вважають безвісти зниклими, з ними не можуть встановити зв'язок.

Грузинські ЗМІ повідомляли, що минулої ночі у лісі виявили кількох людей, вони встигли сховатися. Також рятувальники знайшли група геодезистів, з якими не могли зв'язатися.

Рятувальними припускають, що якби зсув стався вночі чи рано вранці, а не вдень, то кількість жертв була б набагато більшою. У Грузії 7 серпня буде оголошено днем жалоби.

Фото: у Грузії стався зсув ґрунту (t.me/NGnewsgeorgia)

Нагадаємо, через рекордну спеку Грецію охопили масштабні лісові пожежі. Це призвело до припинення роботи багатьох готелів на грецькому острові Родос. Близько 19 тисяч туристів було евакуйовано.

Крім того, відомо, що через сильні лісові пожежі в Греції загинули щонайменше троє людей.

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