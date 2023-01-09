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У Грузії категорично відмовились повернути Україні комплекси "Бук", - дипломат

Фото: у Грузії категорично відмовились повернути Україні комплекси "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Наталія Кава

Уряд Грузії відмовився передавати самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були надані Україною під час нападу Росії у 2008 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар тимчасово повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова.

За його словами, Україна зверталася до Грузії з проханням надати не тільки ЗРК. Також був запит на протитанкові комплекси Javelin, котрі Тбілісі отримала від американських союзників.

Касьянов зауважив, що США не лише одобрили передання своєї зброї. Американський уряд запропонував Тбілісі замінити комплекси на новіші. Однак в Грузії категорично від цього відмовились.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна офіційно звернулась до Грузії з проханням віддати їх громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні.

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