З Грузії депортують іноземців, які брали участь в акціях протесту
З Грузії почали депортувати іноземців, які брали участь в прозахідних акціях протесту. Їх звинуватили в адміністративних правопорушеннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".
Як зазначає Міністерство внутрішніх справ Грузії, у листопаді-грудні 2024 року 91 іноземця зобов'язали покинути країну. З них понад чверть - учасники акцій протесту, які виступають за євроінтеграцію Грузії.
"Серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі у листопаді-грудні і яким суд призначив різні адміністративні покарання, - у сумі 25 осіб", - йдеться у повідомленні.
З цих 25 осіб вже 10 іноземців покинули Грузію. В МВС Грузії не уточнюють громадянство цих людей.
За оцінками громадських організацій та ЗМІ, з 450 затриманих на акціях протесту було понад 20 іноземців, з них більшість - росіяни.
Протести в Грузії
Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК Грузії, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів.
При цьому керівна партія Грузії заявила, що призупиняє інтеграцію країни в ЄС. Це викликало хвилю протестів.
Також 14 грудня виборча колегія обрала на посаду президенту Грузії колишнього футболіста з антизахідними поглядами Михаїла Кавелашвілі. 29 грудня він склав присяга, а п'ята президентка Саломе Зурабішвілі покинула президентський палац.
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