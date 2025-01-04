У Грузії анонсували загальнонаціональний страйк за нові вибори

Акція протесту, яка відбудеться 15 січня о 15:00, має на меті вимагати проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників. Організатори страйку закликають роботодавців та їх працівників по всій країні тимчасово зупинити свою діяльність на три години.

На думку організаторів страйку, таким чином вони продемонструють, як відсутність змін в політичному житті країни призводить до економічної стагнації та зниження життєвого рівня.

"Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: стагнація економіки; закритий бізнес; бідність і безробіття…", - йдеться в заяві.

Головні вимоги протестувальників - це повторні парламентські вибори та звільнення затриманих під час акцій протесту, які сталися після парламентських виборів наприкінці жовтня.