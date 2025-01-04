У Грузії анонсували загальнонаціональний страйк за нові вибори

У Грузії 15 січня оголосили загальнонаціональний попереджувальний страйк. Громадяни вимагають проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protest 24.
Акція протесту, яка відбудеться 15 січня о 15:00, має на меті вимагати проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників. Організатори страйку закликають роботодавців та їх працівників по всій країні тимчасово зупинити свою діяльність на три години.
На думку організаторів страйку, таким чином вони продемонструють, як відсутність змін в політичному житті країни призводить до економічної стагнації та зниження життєвого рівня.
"Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: стагнація економіки; закритий бізнес; бідність і безробіття…", - йдеться в заяві.
Головні вимоги протестувальників - це повторні парламентські вибори та звільнення затриманих під час акцій протесту, які сталися після парламентських виборів наприкінці жовтня.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК Грузії, перемогла проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів.
При цьому керівна партія Грузії заявила, що призупиняє інтеграцію країни в ЄС. Це викликало хвилю протестів.
У Грузії й досі тривають масові протести. Громадяни вимагають проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих протестувальників.
У листопаді та грудні 2024 року в країні відбулися численні акції протесту, під час яких силові структури застосовували силу для розгону мітингувальників. Влада розпочала процедури депортації іноземців, які брали участь у протестах, зобов'язавши 91 особу покинути країну.
Нагадаємо також, що 14 грудня виборча колегія обрала на посаду президенту Грузії колишнього футболіста з антизахідними поглядами Михаїла Кавелашвілі.
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