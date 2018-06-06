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Интервью

Грузия заявила о разрыве дипотношений с Сирией

НовостиПолитика    06.06.2018 - 01:22
Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)
Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)

Грузия официально разорвала дипломатические отношения с Сирией

В Грузии официально уведомили ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией. Об этом гворится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Сообщается, что принятое решение мотивировано тем, что в Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Отметим, независимость Абхазии и Южной Осетии Сирия признала 29 мая. В этот же день в Грузии заявили, что в Дамаске приняли это решение под давлением России и проигнорировали международно-правовые обязательства по соблюдению территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз осудил решение Сирии признать независимость оккупированных Россией исторических республик Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, решение Сирии осудили Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщила исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд заявила после состоявшейся в грузинским МИДе на встрече с аккредитованными в Грузии зарубежными дипломатами.

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Теги публикации: Грузия, дипломатические отношения, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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