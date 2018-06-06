Грузія заявила про розрив дипвідносин з Сирією

Грузія офіційно розірвала дипломатичні відносини із Сирією

У Грузії офіційно повідомили ООН про розрив дипломатичних відносин з Сирією. Про це гворится в повідомленні прес-служби МЗС Грузії.

Повідомляється, що прийняте рішення мотивовано тим, що в Сирії прийняли таке, що суперечить міжнародному праву рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Зазначимо, незалежність Абхазії і Південної Осетії Сирія визнала 29 травня. В цей же день в Грузії заявили, що в Дамаску прийняли це рішення під тиском Росії і проігнорували міжнародно-правові зобов'язання щодо дотримання територіальної цілісності суверенних держав і непорушності кордонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз засудив рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією історичних республік Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

Крім того, рішення Сирії засудили Сполучені Штати Америки (США). Про це повідомила виконуюча обов'язки посла США в Тбілісі Елізабет Руд заявила після що відбулася в грузинському МЗС на зустрічі з акредитованими в Грузії іноземними дипломатами.