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Грузія заявила про розрив дипвідносин з Сирією

НовиниПолітика    06.06.2018 - 01:22
Фото: прапор Грузії (ru.torange.biz)
Фото: прапор Грузії (ru.torange.biz)

Грузія офіційно розірвала дипломатичні відносини із Сирією

У Грузії офіційно повідомили ООН про розрив дипломатичних відносин з Сирією. Про це гворится в повідомленні прес-служби МЗС Грузії.

Повідомляється, що прийняте рішення мотивовано тим, що в Сирії прийняли таке, що суперечить міжнародному праву рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Зазначимо, незалежність Абхазії і Південної Осетії Сирія визнала 29 травня. В цей же день в Грузії заявили, що в Дамаску прийняли це рішення під тиском Росії і проігнорували міжнародно-правові зобов'язання щодо дотримання територіальної цілісності суверенних держав і непорушності кордонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз засудив рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією історичних республік Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

Крім того, рішення Сирії засудили Сполучені Штати Америки (США). Про це повідомила виконуюча обов'язки посла США в Тбілісі Елізабет Руд заявила після що відбулася в грузинському МЗС на зустрічі з акредитованими в Грузії іноземними дипломатами.

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Теги публікації: Грузія, дипломатические отношения, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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