ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Грузия вводит комендантский час

Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии приняли решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение с 22:00 до 05:00. Комендантский час вводять в крупных городах Грузии из-за роста числа инфицированных.

Самые читаемые новости

Об этом в субботу заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает "Грузия Online".

Коменданский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ.

Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер - 441.

Напомним, Румыния вводит комендантский час и закрывает школы.

Также правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины комендантский часГрузия