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Грузія вважає, що не одержала статус кандидата на вступ до ЄС через "політичні мотиви"

Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, підбиваючи підсумки 2022 року, сказав, що задоволений, але наголосив, що країна на шляху євроінтеграції не отримала статусу кандидата на вступ до Євросоюзу виключно через "політичні мотиви".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новости - Грузия".

Як зазначає видання, прем'єр Грузії назвав головними підсумками року, що минає, визнання європейської перспективи країни та двозначне економічне зростання на тлі світової кризи через війну в Україні.

"Цей рік ознаменувався важливою та позитивною подією - це успіхи нашої країни на шляху євроінтеграції. Наша країна прийняла європейську перспективу", - сказав Гарібашвілі на зустрічі з очільниками дипломатичних місій Грузії за кордоном.

Але при цьому він знову наголосив, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС виключно "за політичними мотивами".

"Ми набагато, в 2-3 рази, попереду щодо проведення реформ порівняно з Україною та Молдовою, і це було політичне рішення. Відкрито заявлялося, що Україна набула статусу кандидата, тому що країна перебуває у стані війни, а Молдова - перебуває на межі війни", - запевнив Гарібашвілі.

Прем'єр наголосив, що сьогодні правляча партія "Грузинська мрія" має дуже чітку дорожню карту подальшої інтеграції країни до Євросоюзу на основі 12 рекомендацій Єврокомісії.

"У Європі, у всьому світі зараз економічний спад, по суті, дуже непередбачуване середовище. У цій ситуації наша маленька, але сильна держава зберігає мир, процвітання, стабільність та двозначне економічне зростання. Нагадуємо, що торік було те саме, і ми закінчили рік із двозначним економічним зростанням, що позначається на населенні нашої країни", - сказав Гарібашвілі.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у парламенті Грузії вважають: Україна нібито хоче втягнути Тбілісі у війну за допомогою спецоперації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії дозволити відправлення ув'язненого експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

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Грузія