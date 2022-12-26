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Грузия считает, что не получила статус кандидата на вступление в ЕС по "политическим мотивам"

Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, сказал, что доволен, но подчеркнул, что страна на пути евроинтеграции не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз исключительно по "политическим мотивам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал "Новости - Грузия".

Как отмечает издание, премьер Грузии назвал главными итогами уходящего года признание европейской перспективы страны и двузначный экономический рост на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.

"Этот год ознаменовался важным и позитивным событием - это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу", - сказал Гарибашвили на встрече с руководителями дипломатических миссий Грузии за рубежом.

Однако при этом он вновь подчеркнул, что Грузия не получила статус кандидата в ЕС исключительно "по политическим мотивам".

"Мы намного, в 2-3 раза, впереди проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина приобрела статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова - находится на грани войны ", - заверил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что сегодня у правящей партии "Грузинская мечта" очень четкая дорожная карта дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.

"В Европе, во всем мире сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны", - сказал Гарибашвили.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в парламенте Грузии считают: Украина якобы хочет втянуть Тбилиси в войну с помощью спецоперации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии разрешить отправку заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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Грузия