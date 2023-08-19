Грузія не впустила колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких насильно вивезли до РФ

За її словами, таке сталося вперше, оскільки раніше Грузія завжди пропускала українців, щоб вони могли звідси повернутися на Батьківщину. На цей раз п'ятьом засудженим на КПП на Верхньому Ларсі відмовили у допуску з "інших причин".

Загалом до Грузії не впустили шістьох чоловіків, ще один - українець, який в'їхав до Росії та потрапив до фільтраційного табору, а тепер звільнився та намагається залишити країну.

Федосик повідомила, що чоловіки вже дві доби перебувають у буферній зоні, бо вони категорично відмовляються повертатися до Росії. Звернення до уповноваженого з прав людини в Грузії та до українських дипломатів поки що результату не принесли.

Росія вивозила засуджених з Херсонської області

Восени минулого року Росія, відступаючи з правобережної частини Херсонської області, через Крим вивезла понад тисячу засуджених. У більшості випадків цих людей потім відправляли до колоній Краснодарського краю, Ростовської та Волгоградської областей, де вони відбували терміни, призначені українськими судами.

Після закінчення термінів українців нерідко відправляють до судів, де їх визнавали такими, що незаконно перебувають на території Росії, і поселяють до центрів для тимчасового утримання іноземних громадян, де ті можуть перебувати місяцями.

За наявності хоча б внутрішнього паспорта України засуджені можуть домогтися конвоювання до кордону з Грузією. Раніше труднощі могли виникати з боку російських прикордонників, але грузинська прикордонна служба завжди пропускала їх.

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