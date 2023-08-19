Грузия не пустила бывших заключенных из Херсонской области, которых насильственно вывезли в РФ

По ее словам, такое произошло впервые, поскольку ранее Грузия всегда пропускала украинцев, чтобы они могли отсюда вернуться на Родину. На этот раз пятерым осужденным на КПП на Верхнем Ларси отказали в допуске по "другим причинам".

Всего в Грузию не впустили шестерых мужчин, еще один - украинец, который въехал в Россию и попал в фильтрационный лагерь, а теперь освободился и пытается покинуть страну.

Федосик сообщила, что мужчины уже двое суток находятся в буферной зоне, потому что они категорически отказываются возвращаться в Россию. Обращение к уполномоченному по правам человека в Грузии и к украинским дипломатам пока результата не принесли.

Россия вывозила осужденных из Херсонской области

Осенью прошлого года Россия, отступая с правобережной части Херсонской области, через Крым вывезла более тысячи осужденных. В большинстве случаев этих людей затем отправляли в колонии Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, где они отбывали сроки, назначенные украинскими судами.

После окончания сроков украинцев нередко отправляют в суды, где их признавали незаконно находящимися на территории России, и поселяют в центры для временного содержания иностранных граждан, где те могут находиться месяцами.

При наличии хотя бы внутреннего паспорта Украины осужденные могут добиться конвоирования до границы с Грузией. Ранее трудности могли возникать со стороны российских пограничников, но грузинская пограничная служба всегда пропускала их.

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