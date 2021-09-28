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Грузия возобновляет очный учебный процесс: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Грузия возобновляет очный учебный процесс с 4 октября. Обучение начнется в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

С понедельника, 4 октября по всей Грузии возобновится очный учебный процесс.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год 2021-2022 начался в школах Грузии в дистанционном формате.

Напомним, Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19, в стране вернули ношение масок на улице.

Отметим, 10 августа власти Грузии ужесточили карантинные ограничения на фоне увеличения новых случаев коронавируса.

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Грузия