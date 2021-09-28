Грузія відновлює очний навчальний процес: названа дата

Грузія відновлює очний навчальний процес з 4 жовтня. Навчання розпочнеться у дошкільних закладах, школах та вищих навчальних закладах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".
З понеділка, 4 жовтня по всій Грузії відновиться очний навчальний процес.
Через погіршення епідеміологічної ситуації навчальний рік 2021-2022 почався в школах Грузії в дистанційному форматі.
Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19, в країні повернули носіння масок на вулиці.
Зазначимо, 10 серпня влада Грузії посилила карантинні обмеження на тлі збільшення нових випадків коронавірусу.