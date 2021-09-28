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Грузія відновлює очний навчальний процес: названа дата

Автор: Анастасія Рокитна

Грузія відновлює очний навчальний процес з 4 жовтня. Навчання розпочнеться у дошкільних закладах, школах та вищих навчальних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

З понеділка, 4 жовтня по всій Грузії відновиться очний навчальний процес.

Через погіршення епідеміологічної ситуації навчальний рік 2021-2022 почався в школах Грузії в дистанційному форматі.

Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19, в країні повернули носіння масок на вулиці.

Зазначимо, 10 серпня влада Грузії посилила карантинні обмеження на тлі збільшення нових випадків коронавірусу.

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Грузія