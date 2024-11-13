Грузія – Україна: УЄФА призначив арбітра-"новачка" на матч Ліги націй

Поєдинок 5-го туру Дивізіону B Ліги націй між збірною Грузії та національною командою України розсудить бригада з Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

39-річний рефері з Ланкашира Кріс Кавана буде головним. За п'ять років на міжнародному рівні він жодного разу не перетинався з українськими командами. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Лі Беттс і Ніл Девіс. Четвертим арбітром стане Сем Берротт.

У нинішньому сезоні Кавана відсудив 13 матчів у різних турнірах. Він показав 87 жовтих і 2 червоних карток, а також жодного разу не призначив пенальті. У рамках Ліги націй він констатував перемогу збірної Данії над сербами (2:0).

Україна в Лізі націй 2024/25

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).

У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та Іван Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.

Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма балами. Чехія набрала 7 очок, а команди Грузії та Албанії – по 6 пунктів. "Синьо-жовтим" не допоможуть Андрій Лунін (особисті причини), Віктор Циганков (травма) та Віталій Буяльський (ушкодження).