Грузія – Україна: УЄФА призначив арбітра-"новачка" на матч Ліги націй
Поєдинок 5-го туру Дивізіону B Ліги націй між збірною Грузії та національною командою України розсудить бригада з Англії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.
39-річний рефері з Ланкашира Кріс Кавана буде головним. За п'ять років на міжнародному рівні він жодного разу не перетинався з українськими командами. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Лі Беттс і Ніл Девіс. Четвертим арбітром стане Сем Берротт.
У нинішньому сезоні Кавана відсудив 13 матчів у різних турнірах. Він показав 87 жовтих і 2 червоних карток, а також жодного разу не призначив пенальті. У рамках Ліги націй він констатував перемогу збірної Данії над сербами (2:0).
Україна в Лізі націй 2024/25
Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).
У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та Іван Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.
Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма балами. Чехія набрала 7 очок, а команди Грузії та Албанії – по 6 пунктів. "Синьо-жовтим" не допоможуть Андрій Лунін (особисті причини), Віктор Циганков (травма) та Віталій Буяльський (ушкодження).
До слова, напередодні розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
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