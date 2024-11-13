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Грузия – Украина: УЕФА назначил арбитра-"новичка" на матч Лиги наций

Батуми, Среда 13 ноября 2024 11:59
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Грузия – Украина: УЕФА назначил арбитра-"новичка" на матч Лиги наций Фото: "Сине-желтые" во второй раз встретятся с кавказцами (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Поединок 5-го тура Дивизиона B Лиги наций между сборной Грузии и национальной командой Украины рассудит бригада из Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

39-летний рефери из Ланкашира Крис Кавана будет главным. За пять лет на международном уровне он ни разу не пересекался с украинскими командами. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Ли Беттс и Нил Дэвис. Четвертым арбитром станет Сэм Бэрротт.

В нынешнем сезоне Кавана отсудил 13 матчей в разных турнирах. Он показал 87 желтых и 2 красных карточек, а также ни разу не назначил пенальти. В рамках Лиги наций он констатировал победу сборной Дании над сербами (2:0).

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. В свою очередь сразу три исполнителя – Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и Иван Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя баллами. Чехия набрала 7 очков, а команды Грузии и Албании – по 6 пунктов. "Сине-желтым" не помогут Андрей Лунин (личные причины), Виктор Цыганков (травма) и Виталий Буяльский (повреждение).

К слову, накануне разобрали варианты сборной Украины для выхода из группы Лиги наций.

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