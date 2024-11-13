ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Батуми, Среда 13 ноября 2024 14:25
UA EN RU
Грузия – Украина: прогноз на матч Лиги наций Фото: Иван Калюжный дебютировал за "сине-желтых" против грузин (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины на выезде встретится с национальной командой Грузии в рамках Лиги наций 2024/25.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Специалисты конторы Favbet затруднились определить однозначного фаворита противостояния. На победу "крестоносцев" заложили коэффициент 2,63. Тем временем потенциальный успех команды Сергея Реброва оценили баллом 2,83. Ничья стала менее вероятным итогом с кэфом 3,25.

На минимальную победу сборной Украины можно поставить с перспективным коэффициентом 8,40. Смелой ставкой будет заложиться на то, что забитый в стартовые четверть часа мяч будет последним в поединке с потрясающим кэфом 15,50.

Австрийцы из Bwin подготовили несколько иные цифры. Они предложили коэффициент 2,45 на победу сборной Грузии. На победу "сине-желтых" можно поставить с кэфом 2,75. На итоговую ничью выставили бал 3,10.

Смелой идеей будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с интересным коэффициентом 14,50. Победа подопечных Реброва по итогам обеих половин матча увеличит выигрыш в 9,75 раза.

К поединку против кавказской сборной Украина подходит на последней строчке в квартете B1. "Сине-желтые" набрали 4 очка. В свою очередь сборные Грузии и Албании имеют в активе по 6 пунктов, а Чехия – 7. Первый очный матч команд завершился минимальной победой украинцев с голом Мудрика.

К слову, накануне разобрали варианты сборной Украины для выхода из группы Лиги наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций Букмекер
NEWS
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
В ожидании штурма РФ. Есть ли угроза для Запорожья: эксперт раскрыл намерение врага
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа