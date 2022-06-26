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Грузия может участвовать в обходе санкций против российской нефти, - СМИ

Фото: в Грузии пытаются обойти санкции на продажу российской нефти в Европу (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Грузинская сторона может принимать участие в схеме, которая используется для обхода санкций против российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari.

Сообщается, что на данный момент в порту Батуми на нефтяном терминале стоит танкер Esen Ka под турецким флагом.

Телеканал со ссылкой на источник сообщает, что судно перевозит до 30 000 тонн вакуумного газойля (один из компонентов дизельного топлива) российской компании "Роснефть". Также Mtavari утверждает, что грузинская сторона пытается изменить происхождение груза и отправить его в Европу.

Напомним, ранее стало известно, что российские танкеры продолжают поставлять нефть в порты Европы в обход санкций. По данным издания "Медуза", схема стало возможна благодаря регистрации компаний на Кипре и ОАЭ, что усложняет выявление их собственников.

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Российская ФедерацияГрузияНефтьСанкции против России