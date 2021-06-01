Грузия сократила комендантский час

Правительство Грузии приняло решение сократить комендантский час в стране. Ее завершение сместили с 5 на 4 часа утра.

"Это сделано для того, чтобы фермеры могли заниматься сельскохозяйственными работами и реализовывать свою продукцию. Но это (ослабление) распространяется на всех граждан Грузии и всех, кто находится в стране", - пояснил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Ранее командный час уже сокращали из-за массовых акций людей. Перед летним сезоном ее сократили, сместив начало с 21:00 на 23:00.

Напомним, Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы, которые были закрыты с марта 2020 года. В страну разрешено въезжать тем, кто вакцинировался или получил отрицательный тест на коронавирус.

Отметим, в мае правительство Грузии приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В частности, сократили действие комендантского часа.