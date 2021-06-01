Грузія скоротила комендантську годину

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити комендантську годину в країні. Її завершення змістили з 5 на 4 годину ранку.

Раніше команданську годину вже скорочували через масові акції людей. Перед літнім сезоном її скоротили, змістивши початок з 21:00 на 23:00.

"Це зроблено для того, щоб фермери могли займатися сільськогосподарськими роботами і реалізовувати свою продукцію. Але це (послаблення) поширюється на всіх громадян Грузії і всіх, хто перебуває в країні", - пояснив начальник оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.