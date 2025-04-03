Грузія скоротила безвіз для українців до одного року

Уряд Грузії прийняв рішення скоротити безвізовий режим для українців з трьох років до одного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mtavari .

Відповідно до резолюції громадяни України, які в'їхали та перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, мають право на перебування до 24 лютого 2026 року. Це стосується тих українців, які в'їхали до країни без візи та не отримали посвідки на проживання.

Безвіз для українців у Грузії

Нагадаємо, спочатку термін перебування в країні обмежувався одним роком. Після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Грузія з самого початку війни в Україні висловила свою підтримку українській державі та засудила дії Росії. Однак Тбілісі не ввів санкції проти Росії й не став постачати зброю Україні, але надав значну гуманітарну допомогу.

Водночас Грузія надала притулок десяткам тисяч українських біженців.

Окрім того, у 2023 році Грузія відмовилася повернути Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були передані у 2008-му. Тоді Грузія зазнала нападу з боку Росії.

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