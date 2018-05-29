Між нею і двома республіками встановлюються дипломатичні відносини

Сирія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, між нею і двома республіками встановлюються дипломатичні відносини. Про це повідомляється на сайті сирійського Міністерства закордонних справ (МЗС).

Також так зване МЗС Південної Осетії повідомило, що "Республіка Південна Осетія та Арабська Республіка Сирія оголошують про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств".

Аналогічне повідомлення опубліковане на сайті самопроголошеного президента Абхазії.

"29 травня 2018 року Республіка Абхазія і Сирійська Арабська Республіка оголосили про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств, що відображає їх спільне прагнення розвивати відносини в усіх областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 вересня 2017 року глава Міністерства оборони Грузії Леван Ізорія вважає навчання військовослужбовців російської військової бази, що проходять в Абхазії, порушенням норм міжнародного права.