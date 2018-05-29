Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією

Причиною стало визнання Сирією незалежності Абхазії і Південної Осетії

Грузія почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа на спеціальному брифінгу, присвяченому визнанню Сирією незалежності окупованмх Росією територій Грузії, повідомляє "Грузия Online".

Як повідомляється, за словами Дондуа, в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхінвальського регіону (Південна Осетія).

"Режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і триваючу протягом років етнічну чистку", - заявив Дондуа.

Також Дондуа підкреслив, що грузинська сторона приступила до процедур розриву дипломатичних відносин з Сирією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 травня 2018 року, Сирія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.