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Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення

Тбілісі, Понеділок 17 серпня 2020 16:34
Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення
Фото: аеропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Заборона не стосується лише трьох напрямків

Уряд Грузії знову продовжив заборону на міжнародне авіасполучення. Заборона триватиме до 30 вересня.

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.

Заборона не стосується лише трьох напрямів - авіакомпанії продовжать виконувати рейси в Тбілісі з Парижа, Мюнхена і Риги.

"Рішення про поетапне відновлення повітряного сполучення по інших напрямках буде прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Грузія ввела заборону на міжнародні авіарейси в березні.

Нагадаємо, раніше Грузія скоротила термін обов'язкової самоізоляції для прибуваючих у країну.

Крім того, Україна внесла Грузії і Литви в "зелений" список країн.

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